MAN переводит заводы в Германии на сокращенный режим работы

Компания MAN Truck & Bus переводит сотрудников производственных площадок в Германии на сокращенный рабочий день из-за развития событий, связанных с распространением коронавируса, а также ввиду мер, принимаемых практически во всех странах мира. Решение вступает в силу 23 марта и распространяется на большинство сотрудников предприятий, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Условия реализации этих мер обсуждается руководством компании, представителями сотрудников заводов и государственными властями.

Несмотря на чрезвычайное положение, вызванное распространением COVID-19, российский офис «МАН Трак энд Бас Рус» делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу дилерских центров и собственных филиалов в г. Санкт-Петербург и Подольск. В этой связи фокус компании направлен на обеспечение наличия запасных частей на центральном складе, чтобы сервисные центры могли своевременно обслуживать клиентов и осуществлять ремонт на качественно высоком уровне, принятом в MAN. Российский офис «МАН Трак энд Бас Рус» перешел на удаленную работу, а во всех дилерских и сервисных центрах принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов MAN, включая дезинфекцию рабочих пространств и контроль состояния здоровья каждого сотрудника.

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