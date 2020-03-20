Scania приостанавливает производство в Европе

Компания Scania 25 марта планирует временно приостановить работу большинства заводов в Европе из-за распространения коронавируса. На сегодняшний день в компании ожидают, что восстановить производство удастся в течение двух недель, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Сотрудники Scania, которых непосредственно касается приостановка производства, задействованы на заводах в Швеции, Нидерландах и Франции. Scania находится в постоянном диалоге с профсоюзами этих стран, чтобы вместе оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Производство в Латинской Америке, на которое приходится около одной пятой общего объема производства компании, продолжается.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортных парков наших клиентов, авторизованные сервисные станции и склады запасных частей продолжат свою работу», – сообщил президент и генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон.

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