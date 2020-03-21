ТОП-10 иномарок в российском автопарке

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие иномарки чаще всего встречаются в России. Из многомиллионного парка автомобилей (на 1 января 2020 года) были выделены те, что имеют иностранное происхождение бренда. Далее была определена десятка самых распространенных таких моделей.

По данным агентства, на начало года лидером среди иномарок по количеству зарегистрированных в нашей стране является корейский KIA Rio – таких автомобилей насчитывается 842,9 тыс. шт. На втором месте – еще один «кореец», Hyundai Solaris. Его присутствие в российском парке легковых автомобилей немного скромнее – 798 тыс. шт. В тройку лидеров вошел и Ford Focus (750,8 тыс. шт.), за которым следуют Toyota Corolla (708,5 тыс. шт.) и Renault Logan (707,7 тыс. шт.).

В ТОП-10 здесь также попали: Chevrolet Niva (637,3 тыс. шт.), Volkswagen Polo (519,5 тыс. шт.), Toyota Camry (456,5 тыс. шт.), Toyota RAV4 (424,7 тыс. шт.) и Daewoo Nexia (421,7 тыс. шт.). Отметим, что эти десять моделей занимают в иномарочном сегменте автопарка России 22%.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже подсчитали, что всего в России насчитывается 28,2 млн легковых автомобилей иностранных марок.

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