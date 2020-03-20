Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером

Компания Bentley ведет разработку полноразмерного кроссовера, который займет нишу над Bentayga. Об этом в интервью Car Magazine сообщил генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк. Пока неназванная модель станет новым флагманом британского бренда после отставки большого седана Mulsanne, пишет портал Motor.ru.

Говоря о разработке нового кроссовера, Эдриан Холлмарк привел в пример китайский автомобильный рынок и дал понять, что Bentayga с длинной колесной базой могла бы стать бестселлером Bentley в Поднебесной и полностью заменить ушедший Mulsanne.

Руководитель Bentley заявил, что инженеры британской марки хотели бы создать «более роскошную и большую Bentayga». Можно сделать вывод, что ожидаемый флагман Bentley не будет абсолютно новой моделью, и под британским брендом выпустят удлиненную модификацию Bentayga с перекомпонованным салоном и дополнительными возможностями персонализации.

Вывод на рынок длиннобазной Bentayga может стать ответом Volkswagen Group концернам Jaguar Land Rover и Daimler. Land Rover открыл сегмент внедорожников с повышенным комфортом, выпустив в 2014 году Range Rover Long с удлиненным на 200 мм салоном, а в прошлом году дебютировал Mercedes-Maybach GLS, который предлагает покупателям другой рецепт ультрароскошного вседорожника-лимузина.

Кроссовер Bentayga приближается к середине производственного цикла, так что Bentley будет стремиться удержать клиентов, расширяя конфигуратор. В прошлом году британская марка предложила покупателям четырех- и семиместную версию Bentayga, а недавно руководитель придворного ателье Mulliner намекнул на возможный выпуск кабриолета Bentayga с мягким верхом.

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