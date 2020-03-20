Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 327 автомобилей Mercedes-Benz A-класса, В-класса, CLA и GLE/GLS, реализованных с 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в январе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 151 автомобиля Mercedes-Benz V-Класса, изготовленных с января по февраль 2019 года. Причиной отзыва стало то, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности. Не может быть исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или ее части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле. На всех автомобилях должна быть произведена замена приборной панели.

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