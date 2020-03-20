Volkswagen открыл цифровой шоу-рум в Воронеже

В Воронеже открылся новый дилерский центр Volkswagen «АврораАвто» в формате Digital Showroom. Дилерский центр «АврораАвто» площадью 3000 кв.м предоставляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, гарантийному ремонту, слесарному и кузовному ремонту любой сложности и установке дополнительного оборудования, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В шоу-руме площадью 800 кв.м использованы самые передовые решения в соответствии с концепцией Digital. Кроме того, данная территория вмещает 11 демонстрационных автомобилей, имеет зону выдачи новых автомобилей, в распоряжении гостей также находятся две lounge зоны, кафе и детский уголок.

Также дилерский центр имеет просторную сервисную зону площадью 2250 кв.м, которая оборудована 11 постами, постом прямой приемки, выделенной зоной выдачи автомобилей после прохождения послепродажного обслуживания, а также автомоечным комплексом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Volkswagen реализовали 7518 автомобилей – на 2% больше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года продажи немецкого бренда в России увеличились на 2% и составили 13787 машин. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 6,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в феврале российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на флагманский Passat нового поколения. Также компания Volkswagen раскрыла первые подробности о новом поколении своего бестселлера Polo, который будет представлен теперь в кузове «лифтбек». В продаже у дилеров новинка ожидается летом 2020 года.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только Volkswagen) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».