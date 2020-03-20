Hyundai и KIA приостанавливают производство автомобилей в Чехии и Словакии

Южнокорейские компании Hyundai Motor и KIA Motors с 23 марта из-за распространения коронавируса приостанавливают производство на своих сборочных предприятиях в Чехии и Словакии. Предполагается, что производственный процесс возобновится через две недели, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в этих странах. Рабочие и служащие заводов за время вынужденного простоя получат финансовую компенсацию в размере не менее 70% от окладов, сообщает агентство "ТАСС".

Завод Hyundai Motor расположен у села Ношовице в районе города Фридек-Мистек на северо-востоке Чехии. На нем задействовано 3300 рабочих и служащих. Предприятие KIA Motors находится на административной территории села Тепличка-над-Вагом близ города Жилина на северо-западе Словакии. Производственный процесс там обеспечивают около 4 тыс. сотрудников.

В Чехии на данный момент выявлено 572 инфицированных коронавирусом, в Словакии диагностировано 105 зараженных.

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