Skoda в феврале снизила продажи в России на 12%

Российские дилеры Skoda в феврале реализовали 5200 автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 11145 машин, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,1% против 5,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в феврале остается компактный лифтбек Rapid – на нем остановили свой выбор 1958 покупателей (-21%). Второе место заняла Octavia, чьи продажи составили 1574 единицы (-7%). Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Skoda Kodiaq с показателем 1356 проданных автомобилей (-18%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Skoda начали продажи нового компактного кроссовера Skoda Karoq, производство которого налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Также в первом полугодии в продажу поступит новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia.

По словам директора направления Skoda ГК Wagner Евгения Кувалдина, доля Karoq в модельном ряду Skoda в середине марта уже достигла 20%. Пока более популярной из комплектаций является версия Style.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».