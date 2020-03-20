Aston Martin DBX получит новые версии

Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы. Как заявил исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман, сейчас рассматривается возможность добавить в модельный ряд новые кроссоверы – в первую очередь для рынков Китая и США. На базе DBX будут созданы удлиненная семиместная модификация, а также купеобразная версия с более покатой крышей, пишет издание «Авторевю». О выпуске компактного кроссовера речи не идет: колесную базу инженеры уменьшать не собираются, так что конкурента модели Porsche Macan под брендом Aston Martin мы, судя по всему, не увидим.

Райхман обращает внимание на то, что успешный опыт выпуска кроссоверов марок Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley и Porsche показывает большой потенциал этого сегмента рынка. Его слова подтверждает и скорая премьера кроссовера Ferrari Purosangue: «Даже в Ferrari уже решились на это. В нашем сегменте единственным брендом без подобной модели остается McLaren». Тем не менее сроки выхода новых модификаций кроссовера Aston Martin DBX пока не установлены: компания испытывает финансовые трудности, которые повлияют и на запланированный ранее перезапуск суббренда Lagonda.

Напомним, в России первый внедорожник бренда Aston Martin DBX официально был представлен в конце января. Первые клиенты должны получить свои автомобили в июне 2020 года. Как отмечают в компании «Авилон», потенциальный спрос среди клиентов на эту модель в 2 раза превышает планируемую ежемесячную квоту.

На старте продаж полноприводный DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +.

Специально для Aston Martin DBX с нуля была разработана новая платформа, что позволило автомобилю расположить двигатель внутри колесной базы и достичь лучшей развесовки в классе – 54/46. Длина колесной базы при этом составляет более 3 метров, что позволило сделать салон автомобиля одним из самых вместительных моделей среди люксовых SUV.

Клиентам предлагается широкий выбор опций и аксессуаров – специально для DBX разработано 8 дизайнерских спецификаций. Впервые на рынке для персонализации салона DBX клиенты смогут воспользоваться уникальной опцией по отделке ряда элементов тканым шерстяным войлоком, который размещается на дверных панелях, боковой стороне центральной консоли и в нижней части панели приборов.

«Можно прогнозировать, что с появлением внедорожника доля Aston Martin среди других люксовых марок на рынке увеличится в 4 раза. Мы ожидаем, что часть клиентов перейдет в марку Aston Martin и отдаст свое предпочтение автомобилю DBX», – заявил ранее председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».