Авторынок Германии в феврале упал на 11%

Авторынок Германии в феврале упал на 10,8% и составил 239943 машины. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам двух месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 486243 единицы (-9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в феврале реализовал 44405 машин (-11,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 3,3% до 23577 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 19172 автомобиля (-20,3%). Замыкают пятерку лидеров BMW (17613 шт., -1,2%) и Ford (17330 шт., -18,5%).

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