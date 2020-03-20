Mazda в феврале увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Mazda в феврале реализовали 2184 автомобиля – на 7% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 4083 машины, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,9% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в феврале выросли на 15% составили 1618 машин. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале генеральным директором «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» назначена Елена Фролова, являющаяся также заместителем генерального директора «Соллерс». Дмитрий Кудинов, возглавлявший СП «Мазда Соллерс» с 2015 года, покинет «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», но продолжит заниматься брендом Mazda в «Мазда Мотор Рус», дистрибьютерской компании в России.

Полный список дилеров Mazda (и не только Mazda) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».