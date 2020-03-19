В Ухане разрешили возобновить работу автозаводов

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения нового коронавируса, разрешили автозаводам и поставщикам запчастей возобновить работу. Как заявил замгубернатора провинции Хубэй Цао Гуанцзин, Хубэй является крупнейшим производителем автомобилей и фосфорного удобрения в Китае. Расположенные в ней предприятия играют ключевую роль в мировой цепочке поставок, и дальнейший «простой» заводов может привести к крайне негативным последствиям.

Как пишет агентство RNS, город Ухань является автомобильной столицей Китая, где производятся машины таких брендов, как Chevrolet, Renault, Peugeot и Honda, а также большое количество автомобильных запчастей.

Послабления карантинного режима также затронули и другие части провинции Хубэй, где наблюдается более благоприятная эпидемиологическая ситуация: там тоже разрешили предприятиям вернуться к работе, за исключением тех, что в «негативном списке».

Однако, по словам Цао, провинция все еще испытывает трудности, связанные с возобновлением деятельности заводов, в том числе из-за того, что процедура оформления документов на мигрантов, чтобы они могли вернуться к работе, весьма затруднительная. Также регион испытывает проблемы финансового характера.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире превысило 222 тыс. человек, умерших – 9 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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