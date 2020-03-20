Российский рынок электромобилей с пробегом в феврале увеличился в 1,5 раза

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 270 единиц. Это на 49% больше, чем в феврале 2019 года.

Самым популярным подержанным электрокаром в прошлом месяце оставался Nissan Leaf – жители нашей страны приобрели 251 экземпляр этой модели. Реализация других автомобилей на электротяге исчислялась гораздо меньшими объемами: BMW i3 и Mitsubishi I-MiEV – по 5 шт., Tesla S и Tesla X – по 3 шт., Jaguar I-Pace – 2 шт., Tesla Model 3 – 1 шт.

Отметим также, что по итогам двух месяцев 2020 года динамика на вторичном рынке электромобилей оказалась похожая на февральскую: их перепродажи составили 530 единиц, показав рост на 48%.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».