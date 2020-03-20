Tesla приостановила производство электромобилей в США из-за коронавируса

Компания Tesla из-за распространения нового коронавируса приостанавливает производство на двух заводах, которые находятся в штатах Нью-Йорк и Калифорния. В Tesla сообщили, что другие ее предприятия, в том числе в штате Невада, продолжат работу. Кроме того, компания по-прежнему будет обслуживать сеть станций для зарядки аккумуляторов электромобилей. На заводе во Фримонте производят электромобили и различные комплектующие, на предприятии в западной части штата Нью-Йорк - солнечные батареи, пишет агентство "ТАСС".

Напомним, ранее компания Tesla Motors отозвала около 30 своих американских сотрудников со строящегося предприятия в Германии в целях безопасности по причине распространения коронавируса. При этом в компании отмечают, что отзыв специалистов не должен повлиять на сроки возведения первого в Европе предприятия Tesla, строительство которого стартовало в Грюнхайде неподалеку от Берлина. Гигафабрика 4 позволит создать около 10 тыс. рабочих мест. На заводе наладят выпуск компактного кроссовера Model Y, самого доступного электромобиля "Теслы" – Model 3, а также комплектов аккумуляторов для электрокаров.

Кроме того, компания Tesla построит в Северной Америке новый завод, который будет выпускать кроссоверы Model Y и пикапы Cybertruck, заявил ранее глава автопроизводиителя Илон Маск. На данный момент компания подыскивает подходящую площадку в одном из штатов центральной части США. Предприятие должно обеспечить электромобилями американцев, проживающих на востоке страны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод американской компании Tesla в Шанхае, работа которого была приостановлена из-за коронавируса, возобновил производство 10 февраля. Отмечалось, что местные власти окажут предприятию всю необходимую поддержку при возникновении сложностей в возобновлении производства электромобилей в особых условиях, связанных со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа.

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