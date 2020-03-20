Volvo в феврале увеличила продажи в России на 8%

Российские дилеры Volvo в феврале реализовали 637 автомобилей, что на 8% выше показателя годичной давности. По итогам двух месяцев 2020 года продажи Volvo составили 918 машин – на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 199 единиц (-28,4%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 146 покупателей (+3,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 113 таких машин (+28,4%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале у российских дилеров появились подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Кроме того, компания Volvo Car Russia в 2020 году планирует запустить несколько специальных серий, но подробности о них пока не раскрываются.

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