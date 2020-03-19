Конференция «Used Car Forum 2020» перенесена на 22 июля

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» информирует, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране нами было принято решение о переносе конференции по автомобилям с пробегом «Used Car Forum 2020» на 22 июля нынешнего года.

Напомним, что изначально оно должно было пройти 23 апреля, поэтому все купленные билеты действительны на новую дату.

Вместе с тем, 23 апреля мы планируем провести совершенно новое мероприятие в формате онлайн, о котором более подробно расскажем в самое ближайшее время.

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