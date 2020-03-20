Audi привезет в Россию новые модификации семейства A6/A7

В открытой базе Росстандарта появился расширенный сертификат Одобрения типа транспортного средства на линейку Audi A6/A7. Компания Audi сертифицировала в России седан S6 и лифтбек S7 с бензиновым V6 2.9 TFSI с двумя турбокомпрессорами и электрическим наддувом. Мотор знаком по топ-версиям RS4, RS5, а также моделям Porsche, пишет портал Motor.ru. Силовой агрегат выдает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента, на разгонах бензиновому мотору помогает экономить топливо 48-вольтовый стартер-генератор.

Бензиновые S6 и S7 продаются в США, на Ближнем Востоке и в Азии, а в Европе «эски» комплектуются 349-сильным (700 Нм) шестицилиндровым турбодизелем объемом 3,0 л. Кроме того, для Европы доступна версия Audi S6 Avant, которая в России не появится.

По архитектуре шасси бензиновые и дизельные S6 и S7 идентичны: привод – полный, трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». Бензиновые седаны и лифтбеки динамичнее дизельных: у 450-сильных версий разгон с места до 96 км/ч занимает 4,4 секунды.

Помимо топового бензинового мотора, гамма двигателей A6/A7 в России пополнится 3,0-литровым 249-сильным (600 Нм) турбодизелем, знакомым по кроссоверу Q5 45 TDI quattro.

Вдобавок новая редакция сертификата ОТТС позволяет продавать в России гибридный кросс-универсал A6 allroad quattro. Такая модель уже появилась в конфигураторе марки, доступна только с 3,0-литровыми двигателями, полным приводом и пневматической подвеской, позволяющей изменять клиренс в диапазоне от 124 до 184 мм.

Вероятно, российский офис Audi объявит комплектации и рублевые цены новых модификаций A6/A7 в ближайшие недели. Не исключено, что кросс-универсал allroad quattro и «заряженные» S6/S7 появятся в продаже не одновременно.

В настоящий момент Audi продает в России A6 в кузове седан в исполнениях 40 TFSI, 40 TDI и 55 TFSI, а также A7 в версиях 45 TFSI и 55 TFSI. Кроме того, к заказу доступны 600-сильные умеренные гибриды RS6 и RS7.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».