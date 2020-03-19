Hyundai представила новое поколение седана Elantra

Компания Hyundai представила новое поколение модели Elantra, а также ее гибридную версию. Производство новинки начнется осенью 2020 года в Ульсане (Южная Корея) и на заводе Hyundai Motor в Алабаме (США). Продажи новой модели начнутся в четвертом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба корейской марки.

Новая Elantra выполнена в фирменном стиле Hyundai «чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness). Силуэт автомобиля изменился благодаря положению стоек и заниженной линии крыши. Теперь длина модели составляет 4650 мм (+30 мм), ширина 1825 мм (+25 мм), высота 1420 мм (-20 мм). Колесная база выросла на 20 мм (2720 мм). Диаметр колес, которыми может оснащаться модель, варьируется от 15 до 17 дюймов.

Рост колесной базы привел к увеличению запаса свободного пространства в салоне автомобиля. Салон, получивший компоновку под названием «иммерсивный кокон», напоминает кабину самолета. Место водителя отделено от зоны переднего пассажира. В отдельных комплектациях модель получит два 10,25-дюймовых экрана: цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы.

Дизайн седана Elantra 2021 модельного года выполнен в новой стилистике «параметрической динамики» (Parametric Dynamics), которую стало возможно воплотить в реальность благодаря современным технологиям цифрового проектирования. Основной визуальный прием концепции – соединение трех линий в одной точке, что идет вразрез с принятыми нормами в автомобильном дизайне. В новом поколении модель получила широкую каскадную решетку радиатора, напоминающую драгоценный камень, и образующую единый элемент с фарами. Покатая линия крыши придает динамики и спортивности облику и подчеркивает сходство новой модели Elantra с купе.

На американском рынке Elantra нового поколения получила «цифровой ключ», который позволяет разблокировать центральный замок и запускать двигатель с помощью смартфона или другого устройства с поддержкой NFC. Комплекс активной безопасности дополнен системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, функцией удержания в полосе и системой определения усталости водителя.

В стартовой комплектации модель будет оснащена аналоговой приборной панелью с небольшим дисплеем борткомпьютера в центре, системой выбора режимов движения, мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В зависимости от рынка, новинка будет предлагаться с двумя бензиновыми атмосферными двигателями: 1.6 мощностью 123 л.с. и 2.0 мощностью 150 л.с. Силовая установка первой в истории гибридной версии Elantra построена на базе 1,6-литроврого четырехцилиндрового двигателя GDI, работающего по циклу Аткинсона. Электродвигатель с постоянными магнитами выдает 32 кВт энергии от литий-ионно-полимерной батареи емкостью 1,32 кВт/ч, расположенной под задними сиденьями. Двигатель 1.6 GDI в сочетании с электродвигателем обеспечивает суммарную отдачу системы в 139 л.с. мощности и 264 Нм крутящего момента. Эта силовая установка сочетается с 6-ступенчатой преселективной коробкой передач с двойным сцеплением, разработанной Hyundai.

В настоящее время на российском рынке представлен седан Hyundai Elantra шестого поколения. Модель предлагается в четырех комплектациях – Start, Base и Active – по цене от 1 млн 084 тыс. рублей до 1 млн 295 тыс. рублей. Линейка силовых агрегатов Hyundai Elantra в нашей стране представлена двигателями 1.6 и 2.0 литра, оснащенными 6-ступенчатой коробкой передач (механической или автоматической).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года продажи седана Hyundai Elantra на российском рынке выросли на 22,5% и составили 556 автомобилей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».