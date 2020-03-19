Genesis представил новые комплектации спорт-седана G70

Премиальный бренд Genesis представил новые комплектации G70 2020 модельного года. Изменения коснулись всех спецификаций автомобиля, сообщает пресс-служба корейской марки.

Полноприводный спортивный седан Genesis G70 будет представлен в шести комплектациях: Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme, Sport. Комплектации Elegance и Advance можно дополнить опциональным пакетом Sport, включающим 19-дюймовые легкосплавные диски темного оттенка, аудиосистему Lexicon с 15 динамиками, элементы внешней отделки, выполненные из темного хрома, и спортивные элементы салона.

Для комплектации Advance теперь также предлагается пакет систем активной помощи водителю Smart Sense. Для комплектации Supreme пакет систем активной помощи водителю Smart Sense доступен в качестве опции – как с панорамным люком, так и без него. В комплектации Premier 18-дюймовые колесные диски цвета «графит» были заменены на 18-дюймовые диски серебристого цвета.

В комплектации Elegance представлены новые функции для комфортного вождения – подогрев рулевого колеса, электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, электрорегулировка переднего сиденья в 8 направлениях, а также беспроводная зарядка для смартфонов в передней консоли. В комплектации Advance теперь доступны проекция показания приборов на лобовое стекло и вентиляция передних сидений. Конфигурации Supreme и Sport будут дополнены инновационной цифровой 3D приборной панелью с диагональю 12,3 дюйма.

В 2020 году линейка G70 пополнится новой комплектацией – Business. В дополнение к базовой она будет включать полностью светодиодные фары головного света, задние фонари со светодиодами, подогрев рулевого колеса, электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, а также беспроводную зарядку для смартфона в передней консоли.

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