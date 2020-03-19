1,5 млн мотоциклов в России – еще советского производства

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в нашей стране зарегистрировано 1,5 млн мотоциклов, произведенных в СССР, т.е. имеющих год выпуска до 1992-го. Это составляет 63% от всего мотопарка РФ (на 1 января 2020 года).

90% «советской» мототехники приходится на пять марок: «ИЖ», «Урал», ЗиД, «Минск» и «Днепр». Причем «ИЖ» занимает здесь чуть более 40%.

Сколько всего мотоциклов (не только советского периода) насчитывается в России; какова их возрастная, марочная или региональная структура – обо всем этом можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

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