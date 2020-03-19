АВТОВАЗ отзывает в России около 1,3 тыс. автомобилей LADA XRAY

АВТОВАЗ объявил об отзыве 1278 автомобилей LADA XRAY, реализованных с сентября 2019-го по февраль 2020 года. Причиной отзыва является проверка правильности трассировки жгута панели приборов, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка трассировки жгута и, при необходимости, его закрепление. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже второй отзыв автомобилей LADA в текущем месяце. На прошлой неделе АВТОВАЗ объявил об отзыве 12192 автомобилей LADA Vesta, XRAY и Largus, реализованных с сентября 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва стала проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. На всех автомобилях должна быть проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

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