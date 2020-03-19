Автозаводы в Северной Америке приостановят производство до конца марта

Американские автоконцерны General Motors, Ford и Fiat Chrysler приостанавливают производство на своих заводах в США из-за распространения коронавируса. До возобновления производства их сотрудники будут получать пособия по безработице и выплаты, сообщает агентство "ТАСС".

"Производство на предприятиях Ford в США, Канаде и Мексике будет приостановлено после вечера четверга до 30 марта, чтобы провести тщательную чистку и дезинфекцию на заводах компании", - отметили представители Ford.

В General Motors заявили, что корпорация "приостанавливает производство в Северной Америке из-за ситуации на рынке, чтобы обеспечить очистку заводов и защитить персонал". В компании уточнили, что "приостановка продлится минимум до 30 марта". После этого в GM еженедельно будут проводиться оценки относительно того, следует ли возобновить выпуск продукции.

В Fiat Chrysler констатируют, что компания "согласилась приостановить производство на заводах в Северной Америке" со среды и "до конца марта". В корпорации также заявили, что проведут дезинфекцию на предприятиях.

В свою очередь, в Объединенном профсоюзе рабочих автопромышленности заявили, что после консультаций с его представителями General Motors, Ford и Fiat Chrysler согласились сократить производство на своих заводах для сведения к минимуму риска заражения сотрудников новым коронавирусом. По информации федеральных и местных властей США, число случаев заражения в стране превысило 9,2 тыс., умерли по меньшей мере 145 человек.

Между тем, первым крупным автопроизводителем, который предпринял широкомасштабное временное прекращение производства в североамериканском регионе, стал японский автопроизводитель Honda Motor. Компания объявила о прекращении работы своих предприятий в США, Канаде и Мексике на 6 дней на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и ожиданиях сокращения спроса, сообщает агентство "Финмаркет". Свыше 10 заводов компании в Северной Америке остановят выпуск автомобилей, а также двигателей и других комплектующих в понедельник. Эти действия приведут к снижению производства на 40 тыс. машин. Приостановка затронет порядка 27,6 тыс. сотрудников, они продолжат получать заработную плату.

Кроме того, во вторник Ford Motor объявил о краткосрочной приостановке работы завода в Чикаго из-за нехватки комплектующих.

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