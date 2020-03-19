«Автотор» прогнозирует сокращение производства из-за коронавируса

Калининградский завод «Автотор» в связи с перебоями в поставках комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, в первом квартале 2020 года ожидает снижения производства от планировавшегося ранее объема выпуска порядка на 8 тыс. автомобилей. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе предприятия, не исключив дальнейшего падения объема производства. Как отмечается, на «Автоторе» принимают меры по корректировке режима работы предприятия, чтобы не допустить остановки производств.

Ранее «Автотор» сообщал, что из-за распространения коронавируса возможны сбои поставок для производства автомобилей с заводов, расположенных в Южной Корее, и не исключил риск снижения объемов производства по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по итогам 2019 года «Автотор» увеличил производство на 5% до 212 тыс. автомобилей. Наибольшую долю в объеме производства предприятия заняли автомобили KIA, сборка которых в прошлом году составила более 139 тыс. штук. Среди новинок KIA, появившихся на «Автоторе» в прошлом году, – новый флагманский седан K900 и KIA Soul третьего поколения. Выпуск легковых автомобилей Hyundai и Genesis составил более 49,5 тыс. единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го на «Автоторе» началось производство нового компактного кроссовера KIA Seltos. Также на предприятии планируется дальнейшая проработка проекта по производству автомобилей с использованием двигателей на альтернативных видах топлива (в частности, «пилотное» производство газомоторной версии грузовика HD 78).

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