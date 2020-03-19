Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения

Компания Volkswagen продемонстрировала первое изображение пикапа Amarok следующего поколения. Новинка станет одним из первых совместных проектов немецкой марки с Ford.

Как пишет портал Motor.ru, эскиз демонстрирует общую стилистику Amarok второго поколения, однако не стоит ожидать, что серийная версия будет именно такой. Например, пикап изображен с огромными дисками, обутыми во внедорожную резину, и без дверных ручек.

Новинка разделит узлы и агрегаты с новым Ford Ranger в рамках сотрудничества Volkswagen и Ford в области коммерческого транспорта. На рынке новый «Амарок» появится в 2022 году. Еще одним совместным продуктом станет новый Ford Transit, который позаимствует некоторые детали у недавно представленного Volkswagen Caddy.

Amarok нынешнего поколения можно купить в России за 2,5 млн рублей. Пикап комплектуется 3,0-литровым двигателем V6 TDI мощностью либо 2.0 biTDI в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой постоянного полного привода 4Motion.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».