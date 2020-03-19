Porsche останавливает производство из-за коронавируса

Компания Porsche со следующей недели останавливает производство – пока что на две недели. Тем самым производитель спортивных автомобилей реагирует на значительное увеличение количества заразившихся коронавирусом и вытекающие из этого рекомендации властей. Кроме необходимости защиты персонала узкие места в цепочках глобальных поставок более не позволяют обеспечить надлежащее функционирование производства. К тому же Porsche готовится к сокращению спроса и принимаемыми решениями обеспечивает свою финансовую состоятельность, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Головной завод в Цуффенхаузене и предприятие в Лейпциге будут закрыты, начиная с субботы, 21 марта 2020 года. Данные меры принимаются в соответствии с плановым процессом и по согласованию с производственным советом.

Наряду с прекращением производства компания Porsche предприняла целый ряд других строгих мер: так, введен запрет на командировки, многие сотрудники переведены на удаленную работу, а совещания будут проводиться только с использованием видеосвязи или телефонных конференций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года компания Porsche передала клиентам по всему миру 280800 автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее. В наибольшей степени возросли продажи модельных рядов Cayenne и Macan: во всем мире было продано 92055 автомобилей Cayenne (+28%), продажи Macan выросли на 16% и составили 99944 машины.

На родном немецком рынке и на европейском рынке в целом компания Porsche достигла наиболее высокого роста продаж в 2019 году – на 15%. В Германии клиентам было передано 31618 автомобилей, во всей Европе – 88975 машин. Штутгартский производитель спортивных автомобилей показал рост продаж также и на обоих своих крупнейших рынках сбыта. В Китае было продано 86752 автомобиля – на 8% больше, чем в 2018 году. На 8% вырос и объем продаж Porsche в США – здесь клиентам было передано 61568 автомобилей. Таким образом, производитель спорткаров успешно преодолел общую тенденцию ослабления экономического положения на этих двух рынках. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Среднем Востоке продажи Porsche в истекшем финансовом году возросли на 7% – до 116458 автомобилей.

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