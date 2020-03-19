Nissan запатентовал в России название Ariya

Компания Nissan запатентовала в России название Ariya, под которым в прошлом году был представлен компактный (длина 4600 мм, ширина 1920 мм, высота 1630 мм) пятиместный кроссовер на электротяге. В ближайшие несколько лет Ariya пойдет в промышленное производство и станет глобальным электромобилем от Nissan.

Как пишет "Российская газета", регистрация товарного знака "Ariya" в российскою юрисдикции может означать, что Ariya, по предварительной информации, будет поставляться в Россию через официальную дистрибуцию.

На полностью новой модульной платформе, лежащей в основе Ariya, будет построена обширная линейка электромобилей нового поколения, включая следующее поколение Leaf. На серийной Ariya дебютирует продвинутая система ассистирования водителю ProPilot 2.0, способная по команде самостоятельно выполнять обгоны и маневрирование.

Ariya, кроме того, примечателен предзнаменованием нового стиля в дизайне Nissan. Так, все будущие автомобили марки получат такую же широкую V-образную решетку, подчеркнутую бумерангами дневных ходовых огней. А характерными принадлежностями электромобилей бренда, кроме того, станут обтекаемый силуэт, декоративные элементы цвета меди и минималистичный интерьер.

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