В России отменят таможенные пошлины на ввоз электромобилей

Совет ЕЭК объявил о вступлении в силу с 15 апреля 2020 года нового правила об отмене таможенных пошлин на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой. Новое постановление будет действовать до 31 декабря 2021 года, сообщает портал Motor.ru.

Обнуление коснется новых и подержанных электромобилей, а также будет распространяться на все страны, входящие в Евразийский экономи­ческий союз – это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По мнению специалистов, поскольку сейчас на территории Евразийского союза нет масштабного производства электрических автомобилей, такое решение приведет к снижению цен и повышения спроса на электромобили, а также будет способствовать развитию зарядной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в 2014 и 2016 году в ЕЭК уже пытались привлечь электромобили на российский рынок. Но тогда льготы получили только юридические лица, поэтому это не привело к росту числа электромобилей в стране. Сейчас компаниям приходится платить за ввоз электромобилей 15% от стоимости. В этот раз, помимо организаций, нововведение коснется и физических лиц, которые сегодня обязаны платить пошлину в размере 48-54% от стоимости автомобиля.

На данный момент в России официально можно купить четыре электромобиля: Renault Twizy, стоимость которого начинается от 949 тыс. рублей, BMW i3 по цене от 3 млн 840 тыс. рублей, Jaguar I-Pace, минимальная стоимость которого 6 млн 246 тыс. рублей, а также люксовый Porsche Taycan, цена которого начинается от 7 млн 793 тыс. рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года обладателями новых легковых электромобилей в России стали всего 15 человек (в феврале 2019-го их было 26). Таким образом, продажи электрокаров в нашей стране по-прежнему носят единичный, штучный характер и на данном этапе демонстрируют падение. По итогам февраля динамика отрицательная (-42,3%), по итогам двух месяцев с начала года – ситуация немного лучше, но продажи тоже «в минусе» (-27,7%).

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей, что составляет всего лишь 0,014% от общего парка легковых машин в РФ. Львиная доля (83%) всех электрокаров в России представлено одной моделью – Nissan Leaf. На начало нынешнего года зарегистрировано немногим более 5,2 тыс. экземпляров этой модели. Электромобилей Tesla числится в количестве 410 единиц, из которых 233 – это Model S, 155 – Model X и 22 – Model 3. Также россияне являются владельцами 328 электрокаров Mitsubishi i-MiEV и 139 – Jaguar I-Pace. Остальные электромобили зарегистрированы в количестве менее сотни штук: LADA Ellada – 96, Renault Twizy – 38, BMW i3 – 37, Hyundai Ioniq – 3 и Peugeot Ion – 3.

Четверть всех электрокаров в стране «прописана» в Приморском крае и Иркутской области (980 и 657 шт. соответственно). Москва по этому показателю только третья – на 1 января в российской столице насчитывалось 594 легковых электромобиля. В пятерку крупнейших региональных парков таких транспортных средств также попадают Хабаровский (477 шт.) и Краснодарский (462 шт.) края.

Какие модели электрокаров (и не только электро) можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».