Rolls-Royce приостанавливает производство из-за коронавируса

Компания Rolls-Royce Motor Cars приостанавливает производство на заводе в Гудвуде с 23 марта сроком на две недели. Далее последуют плановые ежегодные двухнедельные заводские каникулы, приуроченные к Пасхе. Меры направлены на охрану здоровья и благосостояния работников предприятия компании, сообщает пресс-служба Rolls-Royce.

Сотрудники, не занятые в производстве, продолжат обеспечивать операционную деятельность компании, работая в головном офисе или удаленно. В компании введены меры социального дистанцирования. Эти действия приняты в связи с введением правительством Великобритании дополнительных мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года Rolls-Royce Motor Cars установила новый рекорд мировых продаж. В прошлом году компания передала клиентам 5152 автомобиля, что на 25% выше показателя годичной давности. Прирост в Европе составил +22%, на европейский рынок пришлось около четверти мировых продаж. При этом Россия стала крупнейшим рынком Rolls-Royce Motor Cars в континентальной Европе. Продажи марки в России в 2019 году достигли рекордных значений и впервые в истории превысили 200 автомобилей.

Более подробная информация о том, как продаются люксовые автомобили в России (не только Rolls-Royce, но и других представителей сегмента) - есть в наших отчетах и обзорах.