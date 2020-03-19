KIA представила новое поколение Sorento

Компания KIA представила четвертое поколение среднеразмерного кроссовера Sorento. О сроках выхода модели на российский рынок будет объявлено позднее, сообщает пресс-служба KIA.
Новый Sorento – первая модель бренда, созданная на новой платформе KIA для среднеразмерных кроссоверов. Новинка претендует на статус одного из самых просторных и практичных автомобилей в сегменте кроссоверов с возможностью семиместной конфигурации. Новая платформа не только позволила предложить улучшенную компоновку интерьера, она также дает возможность устанавливать на автомобиль силовые агрегаты линейки Smartstream, использующие электрическую энергию. Таким образом, впервые среди версий Sorento появляется гибридная, при этом Sorento четвертого поколения динамичнее своих предшественников.
Четвертое поколение Sorento стало результатом сотрудничества специалистов глобальной сети дизайн-центров KIA. На кузове появились новые острые линии и изгибы – внешность кроссовера проработана значительно более детально на фоне сглаженных форм предыдущей модели Sorento Prime. Профиль изменился в пропорциях, появились более современные геометрические элементы, силуэт стал стремительнее.
Основным элементом передней части автомобиля остается решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра», однако теперь она выглядит по-новому: решетка стала шире, и в нее естественным образом оказались интегрированы основные фары, в которые встроены светодиодные ходовые огни новой формы.
Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.
На Sorento появились вертикальные задние фонари – впервые это решение было продемонстрировано на более крупном внедорожнике Telluride. Эти фонари своей поверхностью заходят на боковую плоскость задних крыльев.
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Что касается интерьера нового Sorento, все органы управления расположены на интуитивно понятных местах, подобраны отделочные материалы премиального уровня (металлические декоративные элементы, кожаные обивки и тисненые поверхности с эффектом сатина), предлагается самое современное информационно-развлекательное оборудование. Одним из наиболее заметных решений, вокруг которых создан весь интерьер, стали два цифровых дисплея на передней панели. Цифровая приборная панель, созданная на основе дисплея с диагональю 12,3 дюйма, соседствует с 10,25-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и навигации, установленным по центру передней панели. Информация с обоих этих дисплеев находится точно в поле зрения водителя, при этом создается инновационное, широкоформатное изображение. При помощи новых тактильных кнопок, расположенных по обеим сторонам дисплея, можно управлять множеством функций автомобиля. Такие же кнопки расположены и ниже на центральной панели – здесь при их помощи осуществляется управление климатической системой. На поверхности передней панели сразу же притягивает взгляд вертикальный блок дефлекторов воздуховодов системы вентиляции, имеющих отделку с эффектом хрома, который продолжается и ниже, на центральной консоли.
В салоне нового Sorento аккуратно интегрирован и ряд других передовых технологических решений. К примеру – в качестве опции может быть установлена система динамической подсветки Mood Lighting, а также мощная система объемного звучания Bose.
Впервые в истории модели, новый Sorento будет предлагаться с гибридными силовыми установками, клиентам будет доступен выбор между гибридной версией и гибридом с возможностью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrid). Sorento Hybrid оснащается новым силовым агрегатом поколения Smartstream, сочетающим бензиновый двигатель 1,6 T-GDI, литий-ионную полимерную батарею емкостью 1,49 кВт/ч, и электромотор мощностью 44,2 кВт. Комбинированная мощность этого силового агрегата составляет 230 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. Продуманная компоновка новой платформы Sorento предусматривает, что аккумуляторная батарея расположена под местом переднего пассажира, что обеспечивает минимальное влияние на простор в салоне или в багажном отсеке.
Также европейским клиентам будет предложен новый четырехцилиндровый 2,2-литровый дизельный двигатель линейки Smartstream. Его мощность составляет 202 л.с., а крутящий момент – 440 Нм. Новый двигатель работает с новой 8-ступенчатой преселективной трансмиссией KIA с двумя сцеплениями (8DCT).