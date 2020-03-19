KIA представила новое поколение Sorento

Компания KIA представила четвертое поколение среднеразмерного кроссовера Sorento. О сроках выхода модели на российский рынок будет объявлено позднее, сообщает пресс-служба KIA.

Новый Sorento – первая модель бренда, созданная на новой платформе KIA для среднеразмерных кроссоверов. Новинка претендует на статус одного из самых просторных и практичных автомобилей в сегменте кроссоверов с возможностью семиместной конфигурации. Новая платформа не только позволила предложить улучшенную компоновку интерьера, она также дает возможность устанавливать на автомобиль силовые агрегаты линейки Smartstream, использующие электрическую энергию. Таким образом, впервые среди версий Sorento появляется гибридная, при этом Sorento четвертого поколения динамичнее своих предшественников.

Четвертое поколение Sorento стало результатом сотрудничества специалистов глобальной сети дизайн-центров KIA. На кузове появились новые острые линии и изгибы – внешность кроссовера проработана значительно более детально на фоне сглаженных форм предыдущей модели Sorento Prime. Профиль изменился в пропорциях, появились более современные геометрические элементы, силуэт стал стремительнее.

Основным элементом передней части автомобиля остается решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра», однако теперь она выглядит по-новому: решетка стала шире, и в нее естественным образом оказались интегрированы основные фары, в которые встроены светодиодные ходовые огни новой формы.

Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

На Sorento появились вертикальные задние фонари – впервые это решение было продемонстрировано на более крупном внедорожнике Telluride. Эти фонари своей поверхностью заходят на боковую плоскость задних крыльев.

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