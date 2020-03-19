BMW к 2021 году вдвое сократит гамму моделей с традиционными двигателями

Группа BMW анонсировала массовую электрификацию модельного ряда. Через год линейка моделей баварского концерна с традиционными двигателями внутреннего сгорания сократится наполовину – сложные и неэкологичные моторы отправят в отставку, а большинство оставшихся агрегатов оснастят гибридными «довесками».

Как пишет портал Motor.ru, под ударом точно окажется V12 – вероятно, обновленная «семерка» версии M760LI в кузове G12 станет последней моделью BMW с двенадцатицилиндровым двигателем. Также подтвержден отказ от «квадротурбодизеля» объемом 3,0 литра – линейку покинут BMW M550 d, M750 d, а также X5, X6 и X7 с индексом M50 d.

По прогнозам BMW, к концу 2021 года ежегодное количество проданных заряжаемых гибридных версий возрастет до 300 тыс. штук. С 2020 по 2023 год в линейке баварской фирмы появятся 11 «чистых» электромобилей, в том числе частично рассекреченные iX3, i4 и iNEXT, а также шесть новых гибридов с возможностью подзарядки от розетки.

В прошлом году руководитель отдела исследований и разработок марки BMW Клаус Фрёлих дал прогноз, что бензиновые моторы не покинут гамму как минимум 30 лет, а дизели уйдут в отставку через 20 лет. Актуальные планы баварской фирмы подтверждают прогноз: полного отказа от ДВС в ближайшие годы не предвидится, но былого разнообразия версий больше не будет.

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