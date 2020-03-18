В Европе закрываются оставшиеся автозаводы из-за пандемии коронавируса

Компания Volvo Cars закрыл свой бельгийский завод в Генте из-за пандемии коронавируса, став одним из последних автопроизводителей, который прибегнул к данной мере. На этом предприятии производятся кроссоверы Volvo XC40 и XC60, сообщает пресс-служба шведской марки.

В то же время основной завод Volvo Cars в Гетеборге, Швеция, в настоящее время продолжает работу. Однако, как долго там удастся поддерживать производство, неизвестно из-за ситуации с поставками комплектующих. Сборка автомобилей находится в Торсланде, недалеко от Гетеборга, в Сковде выпускаются двигатели и трансмиссии, а в Олофстроме – другие автокомпоненты.

Новый завод Volvo Cars в Риджвилле в американском штате Южная Каролина также продолжает работу. Предприятия компании в Китае, которые до недавнего времени были закрыты, восстанавливают производство. А сборочное производство Volvo в Малайзии все еще закрыто.

Кроме того, Toyota из-за пандемии коронавируса останавливает все свои конвейеры в Европе, включая британский завод в Бернастоне и турецкое предприятие в Сакарье. Завод компании в Валансьене, Франция, был закрыт в понедельник. При этом предприятие досрочно завершило производство модели Yaris уходящего поколения, а выпуск нового Yaris, как и планировалось, начнется летом этого года.

Из-за распространения коронавируса BMW также останавливает производство автомобилей в Европе и Южной Африке на четыре недели, до 19 апреля. Как отмечают в BMW, распространение коронавируса может существенно повлиять на спрос на автомобили на всех основных рынках, в связи с чем компания гибко адаптирует объем производства. В то время как BMW недавно снова запустил китайские заводы, и большинство дилеров на этом рынке вновь открыли свои двери.

Напомним, ранее о приостановке производства в Европе из-за коронавируса объявили Volkswagen AG, Daimler, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group, а также Renault.

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