Geely объявила цены на новый кроссовер Coolray

Компания Geely объявила стоимость нового кроссовера Geely Coolray, продажи которого начнутся 27 марта 2020 года. На данный момент полностью раскрыты три из четырех комплектаций – Luxury, Flagship и Flagship Sport, а самая доступная базовая версия Geely Coolray появится в продаже позже, сообщает пресс-служба китайской марки.

Все перечисленные модификации Geely Coolray получат новый черный логотип и более акцентированный дизайн, включающий в себя радиаторную решетку со спортивной окантовкой красного цвета.

Кроссовер Geely Coolray в комплектации Luxury (от 1 млн 289 тыс. 999 руб.) получил светодиодную оптику, 18-дюймовые колесные диски, полный пакет теплых опций, включая подогрев руля и задних сидений, бесключевой доступ, климат контроль, панорамную крышу с люком, платформу MirrorLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями прямо в автомобиле. Отделка приборной панели и некоторых других деталей автомобиля выполнена из высококачественной экокожи. Кроме того, в оснащение данной версии входят регулировка руля по высоте и углу наклона, а также механическая регулировка сидений водителя и переднего пассажира.

Внешний вид Geely Coolray в модификации Flagship (от 1 млн 449 тыс. 999 руб.) дополняют тормозные суппорты красного цвета и декоративная отделка с вставками в стиле «карбон». А в отделке салона используются матовые металлизированные декоративные вставки с шлифованными поверхностями, дополненные атмосферной подсветкой, повторяющей скульптурные линии задних фонарей. В оснащение систем безопасности в данной версии входят 6 подушек безопасности, система автоматической парковки (АРА), камера кругового обзора 360 градусов и функция контроля слепых зон (BSD). Кроссовер в комплектации Flagship также оборудован системой цифровой приборной панелью диагональю 7 дюймов, светодиодными фарами головного света и возможностью дистанционного запуска двигателя.

Новый Geely Coolray в комплектации Flagship Sport (от 1 млн 499 тыс. 999 руб.) отличают крыша черного цвета, спортивный спойлер с эмблемой “S” и черные накладки на боковые зеркала в стиле «карбон».

В России кроссовер Geely Coolray будет представлен с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также спортивными настройками шасси. Geely Coolray во всех комплектациях также будет оснащен электромеханическим стояночным тормозом (EPB) с функцией удержания автомобиля Auto Hold, системой помощи при движении под уклон (HDC).

Первый кроссовер, построенный на модульной платформе Geely BMA, Geely Coolray разработан международной командой дизайнеров и инженеров, работающих в глобальном концерне Geely Holding Group.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Geely реализовали 1531 автомобиль, что на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник Geely Atlas.