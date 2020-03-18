Ford отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей Mondeo и Ranger

Компания «Форд Соллерс Холдинг» объявила об отзыве 9318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015-го по декабрь 2019 года. Причина отзыва: некоторые автомобили, оснащенные коробкой передач 6F35, могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения передач. В результате он может не полностью перевести коробку передач в правильное положение, сообщает пресс-служба Росстандарта. Может блокироваться рычаг выбора передач в положении «Р» (Парковочная передача). Это может привести к неконтролируемому движению автомобиля и увеличить риск получения травм или аварии. На всех автомобилях будет выполнена замена втулки троса переключения передач и установка защитной крышки.

Также отзыву подлежат 9130 автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004-го по декабрь 2012 года. Причиной отзыва являются исследования, которые показали, что надувные подушки безопасности на автомобилях содержат капсулу твердотопливного заряда, которая в некоторых устройствах может со временем подвергаться изменениям. Это возможное состояние способно создавать чрезмерное внутреннее давление при срабатывании надувной подушки безопасности и приводить к разрыву капсулы и попаданию внутрь салона металлических фрагментов, которые могут нанести серьезные травмы пассажирам и даже привести к летальному исходу. На всех автомобилях, в зависимости от модельного года автомобиля, авторизованные ремонтные организации должны устанавливать модифицированные устройства для срабатывания надувной подушки безопасности водителя и пассажира. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия «Форд Соллерс» объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. В результате «Форд Соллерс» покинул рынок легковых автомобилей, а производство легковых моделей Ford было полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов «Форд Соллерс» в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Поэтому в прошлом году российские дилеры Ford занимались распродажей складских остатков машин американской марки. Между тем, обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале компания «Форд Соллерс Елабуга» объявила об отзыв 125 фургонов Ford Transit, изготовленных с 25 июня по 29 ноября 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств с исполнением загрузочного пространства «бортовая платформа» стало перекрытие задних огней при откидывании заднего борта более чем на 50%, а также отсутствие наклейки, предупреждающей об этом. На транспортных средствах должна быть произведена установка дилером предупреждающей наклейки на задний борт.

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