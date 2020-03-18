Changan запускает серийное производство беспилотных автомобилей

Китайский автопроизводитель Changan Automobile в марте начинает серийное производство беспилотных автомобилей. Автономная система вождения третьего уровня будет установлена на новом кроссовере UNI-T, международная премьера которого состоялась 5 марта в Китае, сообщает пресс-служба автопроизвоителя. Как отмечается, Changan станет первой компанией в Китае, которая представит в массовое производство автомобили, оснащенные технологией автономного вождения третьего уровня.

Новый серийный кроссовер UNI-T оснащен 5 миллиметровыми коротковолновыми и 12 ультразвуковыми датчиками, а также 6 камерами, что позволяет системе создавать трехмерные карты на 360 градусов вокруг в режиме реального времени радиусом до 200 метров с точностью обнаружения объекта до 10 см.

Уровни автономного вождения устанавливаются Американским обществом автомобильных инженеров (SAE), которое выделяет 6 уровней от 0 до 5. Третий уровень относится к повышенной автономности. Это означает то, что автомобиль может самостоятельно двигаться во многих дорожных условиях, а водитель может принять управление на себя лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Система автономного вождения третьего уровня способна идентифицировать транспортные средства, пешеходов, велосипедистов, определять разметку полос движения, различные ограждения и дорожные знаки, а также следить за уровнем усталости водителя.

Ранее автомобили Changan, оснащенные системой автономного вождения третьего уровня, проехали в общей сложности около 50 млн километров и были протестированы в более, чем 10 тыс. дорожных условиях.

Changan уделяет особое внимание разработкам «умных» автомобилей. Первый тест-драйв беспилотных автомобилей состоялся в 2016 году, тогда было пройдено расстояние от Чунцина до Пекина, которое составило 1800 км. В 2018 году был проведен самый масштабный пробег 55 беспилотных автомобилей, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

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