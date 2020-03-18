Renault открыла новый дилерский центр в Магнитогорске

В Магнитогорске открылся новый дилерский центр Renault – «Регинас». Он стал шестым по счету в Челябинской области, которая входит в ТОП-10 регионов России с самыми высокими продажами Renault (бренд занимает третье место с долей рынка 8,91%), сообщает пресс-служба французской марки.

По своему оформлению и оснащению дилерский центр, общая площадь которого составляет 2299 кв.м, отвечает международным стандартам бренда. Шоу-рум площадью 902 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 12 автомобилей. Современный салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi и комфортной зоной выдачи новых машин.

Общая площадь сервисной зоны составляет 438 кв.м и оборудована 7 постами (техническое обслуживание, механический ремонт, электрика, шиномонтаж, развал-схождение и др.) К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Renault реализовали 10123 автомобиля – на 19% больше по сравнению с февралем 2019 года. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 18416 машин, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 7,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В первой половине 2020 года компания Renault представит в России обновленный кроссовер Renault Kaptur. Автомобиль получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции и самые передовые мультимедийные решения.

Полный список дилеров Renault (и не только Renault) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».