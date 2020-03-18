Насколько подорожали автомобили с пробегом в России?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты агентства, этот показатель на 1,2% выше, чем в январе нынешнего года (622,1 тыс. руб.). Если же сравнивать его с результатом годичной давности (в феврале 2019-го – 593,6 тыс. руб.), то средняя цена подержанного автомобиля выросла уже на 6,1%.

Также добавим, что за месяц сильнее всего подорожали купе, кабриолеты и автомобили сегмента А – их средняя цена увеличилась более чем на 4%. Купе/кабриолеты «отличились» и в годовом сравнении (+15,7%). Кроме них, за год заметно подорожали и автомобили сегмента В (+14,6%).

Текущую расчетную стоимость любого автомобиля с пробегом вы можете узнать за 1 минуту при помощи калькулятора «Оценка авто». Найти такие машины можно и в автосалонах проверенных дилеров.

* На основании мониторинга предложений о продажах автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации)