АВТОСТАТ | Ford и Daimler приостанавливают производство на своих заводах в Европе

Ford и Daimler приостанавливают производство на своих заводах в Европе

324 0

Ford и Daimler приостанавливают производство на своих заводах в Европе

Американская компания Ford вслед за другими автоконцернами приостанавливает с 19 марта производство машин в странах Европы. Исключение пока будет сделано только для завода по производству двигателей в Великобритании, сообщает агентство "ТАСС". На какой период приостанавливается работа остальных предприятий, пока неизвестно. Меры призваны защитить сотрудников от коронавируса и вызваны в том числе слабым спросом на автомобили в свете распространения коронавируса в странах ЕС.

Кроме того, германский автоконцерн Daimler на две недели приостанавливает производство на "большей части" своих предприятий в Европе из-за распространения коронавируса. Как отмечается, меры вступят в силу на текущей неделе, когда конкретно, не уточняется.

Напомним, ранее о приостановке производства в Европе из-за коронавируса объявили Volkswagen AG, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group, а также Renault.

Узнать актуальную стоимость автомобилей всех этих производителей на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

 

Подписывайтесь на наши обновления
Ежедневная и еженедельная email-рассылка
Лента наших текущих обновлений в

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство авторынок европы простои коронавирус daimler ford mercedes-benz

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно