Европейский авторынок в феврале продолжил падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 7,2% и составили 1 млн 066 тыс. 794 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), изменения в налогообложении, объявленные некоторыми государствами-членами ЕС на 2020 год, частично перетянули спрос на декабрь 2019-го, что во многом объясняет продолжающееся с начала года падение продаж. Также на покупательскую активность в прошлом месяце оказывали воздействие ослабление глобальных экономических условий и неопределенность, вызванная распространением коронавируса. По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 202 тыс. 010 единиц (-7,3%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за февраль, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 119281 машину (-9,7%). На второе место вышел Peugeot с показателем 75291 автомобиль (-4,9%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 73622 машины (-7,1%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (58775 шт., -3,8%) и Toyota (56210 шт., +10,8%).

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