Европейские продажи LADA в феврале упали на 60%

По итогам февраля в странах Европейского Союза в общей сложности был реализован 190 новых автомобилей LADA, что на 60,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС падают второй месяц подряд, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА). По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 376 единицы, снизившись на 52,6%.

Напомним, весной прошлого года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике LADA 4x4 нового поколения, который после покупки АВТОВАЗом доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».

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