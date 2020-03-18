Продажи китайских автомобилей в России в феврале выросли на 36%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2020 года реализация новых автомобилей китайских марок в России составила 3 208 единиц. Это на 35,9% выше результата годичной давности.

Лидером здесь остается бренд Haval, продажи которого за прошлый месяц выросли на 127% до 1 220 автомобилей. На второй строчке – Geely, реализация которого увеличилась на 43% до 753 единиц. Третьим стал Chery, его продажи выросли на 7% до 457 экземпляров. На четвертом месте расположился Changan. В феврале этот бренд продемонстрировал рекордный рост продаж – в 6 с лишним раз (до 431 шт.). В пятерку самых популярных в РФ китайских производителей также вошел Lifan (123 шт.; -73%).

Еще один представитель из Поднебесной – FAW – в прошлом месяце увеличил продажи на 184% по сравнению с февралем 2019 года, автомобили этого бренда приобретены в количестве 105 единиц. Реализация машин других китайских марок выглядит следующим образом: DFM (86 шт.; -16%), Zotye (15 шт.; -91%), Brilliance (13 шт.; -41%), Foton (5 шт.; -67%).

Информация об основных тенденциях и изменениях в потребительской оценке китайских автомобилей на российском рынке находится здесь.