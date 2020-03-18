Выпуск легковых машин в феврале упал на 12%

По данным Росстата, за два первых месяца 2020 года с российских конвейеров сошло 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 117,9 тыс. машин – это на 12% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что петербургский завод Hyundai начал производство обновленного седана Solaris, ставшего 2-миллионным автомобилем с момента открытия предприятия в январе 2011 года. Кроме того, Ульяновский автозавод возобновил производство автомобилей, которое было приостановлено в связи с проведением ежегодной инвентаризации и реализацией комплекса ремонтно-профилактических работ, проходивших на предприятии с 9 января.

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 14,1 тыс. единиц, что на 13,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 10,4 тыс. грузовиков – это на 14,3% меньше, чем годом ранее.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».