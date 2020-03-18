Volkswagen показал новый кроссовер Nivus

Компания Volkswagen опубликовала новый тизерный видеоролик, в котором показан салон будущего кроссовера под названием Nivus. В ролике видны цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей, на котором отсутствуют какие-либо физические кнопки.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль разрабатывается бразильским подразделением Volkswagen. Однако не исключается, что новинка появится в продаже и в других странах. В основу SUV ляжет модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хэтчбек Polo нового поколения. Длина автомобиля не превысит 4 м при колесной базе 2560 мм. Ожидается, что машина окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.

Все технические характеристики Nivus пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в линейку двигателей войдет бензиновый турбомотор рабочим объемом 1 л и мощностью 116 л.с. Также ожидается появление 1,6-литрового атмосферного агрегата, который развивает 120 л.с. Двигатели будут работать в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом».

Ожидается, что на местном рынке автомобиль дебютирует уже в этом году. В Европе машина может появиться в 2021 году.

Также в следующем году в Китае, Европе и США должны начаться продажи нового кроссовера Volkswagen под названием ID.4. Автомобиль построят на платформе MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами. Дизайн новинки будет напоминать концепт Crozz, запас хода у ID.4 составит 500 км. Изначально в продажу поступит кроссовер с задним приводом, после будут доступны и полноприводные модификации с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси.

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