GAC объявил о новых назначениях в российском офисе

Заместителем генерального директора «ГАК Мотор Рус» назначен Андрей Дорофеев. Его предшественник на этом посту – Коу Сюйгуань – покинул компанию в январе текущего года, сообщает пресс-служба китайской марки.

Андрей Дорофеев 1971 года рождения окончил Институт Стран Азии и Африки при МГУ им. М.Ю. Ломоносова по специальности востоковед-экономист, проходил стажировку в университете Tokai (Япония), а также завершил курс Executive MBA в Turku School of Economics (г. Турку, Финляндия). Свою профессиональную деятельность в автомобильном бизнесе г-н Дорофеев начал в 1997 году в компании «Рольф Холдинг», где отвечал за маркетинг Mirsubishi Motors.В период с 2002 по 2005 отвечал за продажи и маркетинг Ульяновского автозавода. С июля 2014 по май 2016 занимал должность руководителя проекта по развитию экспортных продаж в «Группе ГАЗ». С мая 2016-го – директор по экспорту УАЗа.

На новом месте г-ну Дорофееву предстоит решать задачи успешного вывода на рынок минивэна GAC GN8 и среднеразмерного SUV – GS5, развития дилерской сети в ключевых городах России, укрепление позиций бренда на российском рынке. Планы продаж GAC Motor на 2020 год составляют 2600 автомобилей.

Напомним, российская премьера бренда GAC и флагманского кроссовера GS8 состоялась в декабре 2019 года. На сегодняшний день марка официально представлена в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире. До конца 2020 года московский офис планирует назначить до 20 дилерских центров на территории России.

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