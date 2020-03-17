Росстандарт в марте запускает новый документ для автомобилей

В марте в России запускается новый ГОСТ для новых автомобилей, который закрепляет на авторынке нововведение: теперь, помимо ПТС и сервисной книжки, человеку при покупке автомобиля могут вручить еще один новый документ - так называемую «этикетку энергоэффективности», в которой автопроизводители будут указывать данные о потреблении машиной энергии и топлива и не только это.

Как пояснил корреспондентам ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов, на этой этикетке будет размещаться информация о том, к какому экологическкому классу относится приобретаемый автомобиль(в принципе, в ПТС такая информация указывалась и раньше - авт.), каков у него выброс углекислого газа, сколько он расходует топлива на 100 км. «Примерно то же самое, что мы видим на бытовых приборах», - уточнил чиновник.

Он также сообщил, что, вероятно, не все автопроизводители будут готовы сразу обеспечить этот стандарт на новых автомобилях, но на его взгляд, «рынок все отрегулирует, тем более что авторынок является «наиболее дисциплинированным». Здесь автопроизводители каждое изменение рассматривают как шанс получить новую нишу на рынке, доказывая свою конкурентоспособность. Поэтому раз стандарт появился - его будут выполнять.

А со временем, полагает Абрамов, вероятно, в нашей стране придется заводить и какие-то новые правила, новые контролирующие органы - чтобы в этой области не было обмана. Государство, сделав первый шаг в данном направлении, вынуждено будет делать и другой - теперь уже, чтобы обеспечить достоверность этой информации и пресечь возможные злоупотребления.

Особенно большое значение данный документ призван получить при внедрении в нашу жизнь беспилотного транспорта. На момент его широкого распространения необходимо, чтобы в стране были возможности проверять и сравнивать экологические и энергоэффективные показатели транспортных средств, связанные с их безопасностью для людей.

Это о документах. А вот какие модели-новинки можно ждать на российском рынке в 2020 году - смотрите в нашем «Календаре».