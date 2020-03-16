Renault закрывает свои заводы в Европе из-за пандемии коронавируса

Французский автопроизводитель Renault закрыл предприятия во Франции с вечера понедельника, 16 марта, «до дальнейшего уведомления». Как отмечают в компании, производство приостановлено для защиты сотрудников от вспышки коронавируса и «в соответствии с мерами, принятыми правительством Франции». Остановка коснется 12 промышленных объектов и 18 тыс. сотрудников. Ситуация на других заводах в Европе будет зависеть от условий в каждой стране, сообщила компания.

Ранее в понедельник Renault закрыла на несколько дней два завода в Испании из-за нехватки комплектующих. В ЕС у Renault Group также есть заводы в Словении и Румынии (Dacia), пишет газета «Ведомости». Заводы в Турции и Марокко также поставляют продукцию в Европу.

«Российского завода Renault принятые во Франции меры пока никак не коснутся, – заявила директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Вершинина. – Но ситуация быстро меняется, мы анализируем возможность влияния на нас».

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