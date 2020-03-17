Renault открыла новый дилерский центр в Томске

В Томске начал работу новый дилерский центр Renault – «Атом Авто Томск». По своему оформлению и оснащению автоцентр, общая площадь которого составляет 1012 кв.м, отвечает международным стандартам бренда.

Как сообщает пресс-служба Renault, шоу-рум площадью 443,2 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из шести автомобилей. Современный салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютной зоной ожидания с Wi-Fi, комфортной зоной выдачи новых машин, рассчитанной на два автомобиля.

Общая площадь сервисной зоны составляет 207,6 кв.м и оборудована 6 постами (техническое обслуживание, механический ремонт, электрика, шиномонтаж, развал-схождения и др.). К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Renault реализовали 10123 автомобиля – на 19% больше по сравнению с февралем 2019 года. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 18416 машин, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 7,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В первой половине 2020 года компания Renault представит в России обновленный кроссовер Renault Kaptur. Автомобиль получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции и самые передовые мультимедийные решения.

Полный список дилеров Renault по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».