Haval F7 в феврале стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Haval в феврале реализовали 1220 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2020 года в России было продано 2448 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в феврале стал кроссовер Haval F7, чья реализация составила 480 машин. Среднеразмерный кроссовер Haval H6 разошелся в количестве 368 экземпляров. Новый купе-кроссовер Haval F7x, поступивший дилерам в ноябре 2019-го, по итогам прошлого месяца нашел 212 владельцев. Продажи компактного кроссовера Haval H2 составили 82 автомобиля, рамного внедорожника Haval H9 – 78 единиц.

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