Volkswagen остановит свои заводы в Европе из-за пандемии коронавируса

Автоконцерн Volkswagen на этой неделе приостановит производство на заводах в Италии, Португалии, Словакии и Испании и готовится закрыть остальные заводы в Европе из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

«Учитывая существенное ухудшение ситуации с продажами и возросшую неопределенность в отношении поставок комплектующих на наши заводы, производство должно быть приостановлено в ближайшем будущем на предприятиях, управляемых брендами группы», – заявил генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс.

По его словам, до конца этой недели производство будет остановлено на испанских заводах Volkswagen, в Сетубале в Португалии, Братиславе в Словакии и на заводах Lamborghini и Ducati в Италии. Большинство других немецких и европейских заводов Volkswagen Group начнут готовиться к приостановке производства, вероятно, на две недели. «Отдельные бренды сообщат детали операционных планов как можно скорее», – добавил Дисс.

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