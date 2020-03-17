Более половины автомобилей с пробегом регистрируется на вторых и третьих владельцев

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования рынка легковых автомобилей с пробегом выяснили, что более половины (53%) таких машин в нашей стране зарегистрированы на вторых и третьих владельцев.

Так, из 5,4 млн купленных в 2019 году подержанных автомобилей 1,6 млн были оформлены на вторых владельцев, что эквивалентно доле 30%. Еще 1,3 млн легковых машин было зарегистрировано уже на третьих владельцев (их доля – 24%).

Также добавим, что примерно каждый шестой автомобиль с пробегом в прошлом году был оформлен на четвертого владельца (940 тыс. шт.), а почти каждый девятый – на пятого (610 тыс. шт.).

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