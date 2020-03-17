Новый Audi S8 доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый спортивный флагманский седан Audi S8. Стоимость новинки составляет от 10 млн 290 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Восьмицилиндровый двигатель 4.0 TFSI с технологией умеренного гибрида mild hybrid обеспечивает мощность 571 л. с. и крутящий момент 800 Нм. Использующиеся 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и дополнительная литийионная аккумуляторная батарея позволяют двигаться накатом с выключенным двигателем, быстро запускать двигатель, а также расширить скоростной диапазон работы системы «старт-стоп». В стандартном оснащении Audi S8 имеет систему постоянного полного привода quattro со спортивным дифференциалом. Флагманский спортивный седан способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Новый Audi S8 стандартно оснащается активной подвеской с функцией прогнозирования Audi AIactive suspension, которая способна приподнимать или опускать каждое колесо по отдельности. Таким образом, в новом Audi S8 реализована возможность активного контроля крена, что позволяет значительно снизить продольные и поперечные колебания кузова при разгоне или торможении. Удобный вход – еще одна новая опция, доступная благодаря активной подвеске с функцией прогнозирования. При открывании двери кузов приподнимается на 50 мм, облегчая посадку в автомобиль или выход из него. Система Audi drive select предлагает на выбор пять режимов вождения, в числе которых новый профиль «Comfort +», при котором кузов наклоняется внутрь поворота на величину до 3 градусов, уменьшая поперечные ускорения, действующие на пассажиров.

Внешний вид нового Audi S8 отличают сдвоенные планки решетки Single frame, корпуса наружных зеркал заднего вида с отделкой под алюминий и четыре овальных патрубка системы выпуска с хромированными накладками. Стандартно автомобиль оснащается 20-дюймовыми дисками дизайна «5 двойных спиц», в качестве опции модель может оборудоваться дисками диаметром до 21 дюйма. Также доступны тормозные суппорты красного цвета.

Что касается интерьера, входящие в стандартную комплектацию комфортные передние сиденья в спортивном стиле с индивидуальной настройкой контура имеют электрическую регулировку, пневматические валики боковой поддержки и трехступенчатый обогрев. Кроме того, в качестве опции для сидений можно заказать функции вентиляции и массажа. Задние сиденья также предлагают своим пассажирам множество функций, призванных создать комфортную атмосферу в салоне Audi S8. В стандартном оснащении автомобиль имеет многофункциональный руль с кожаной отделкой, обогревом и электрорегулировкой рулевой колонки, а также обивку сидений кожей Valcona и пакет отделки интерьера кожей.

Новый Audi S8 предлагает прогрессивные технологии и современные способы подключения. Система MMI touch response использует полностью цифровую концепцию управления. Практически всеми функциями автомобиля можно управлять с помощью двух больших дисплеев. Вся информация, связанная с вождением, выводится на виртуальную приборную панель Audi virtual cockpit, для которой можно выбрать один из двух режимов отображения. Оба варианта отличают оригинальные красные графические элементы в стиле S. Водитель может выбрать особый режим S-performance, при котором центральное место будет отведено тахометру в виде диаграммы, а данные о мощности и крутящем моменте будут отображаться в процентах.

В список стандартного оборудования нового Audi S8 входят светодиодные фары HD Matrix LED с динамическими указателями поворота, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, инновационная полностью цифровая система управления MMI navigation plus с MMI touch response, аудиосистема Bang & Olufsen 3D Premium Sound System, парковочный ассистент plus с камерами кругового обзора, круиз-контроль (диапазон работы между 20 и 250 км/ч), автодоводчик дверей, электропривод крышки багажника, звукоизолирующее и теплоизолирующее остекление, пакет контурного освещения (30 различных цветов на выбор) и др.

В качестве опции доступны и другие передовые ассистирующие системы, среди которых: ассистент сохранения полосы с ассистентом аварийной остановки, ассистент перестроения с системой предупреждения при открывании двери и ассистентом контроля поперечного движения, пакеты «Путешествие» и «Город», проекционный дисплей и система ночного видения.

Кроме того, для нового спортивного Audi S8 доступен широкий выбор дополнительного оборудования: климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, пакет ионизации и ароматизации воздуха в салоне, электрорегулируемые задние сиденья и сенсорная панель управления Rear Seat Remote, с помощью которой пассажиры второго ряда могут управлять климат-контролем, регулировками сидений, включая функцию массажа, светодиодными лампами индивидуального освещения и многими другими функциями автомобиля.

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